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Екатеринбург

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Публикации за 20.03.17

Результат довыборов в Екатеринбургскую гордуму по Кировскому округу до сих пор не определен

Результат довыборов в Екатеринбургскую гордуму по Кировскому округу до сих пор не определен

Результаты довыборов в Екатеринбургскую гордуму за ночь принципиально не изменились: в Кировском округе лидирует либерал-демократ Григорий Вихарев, в Орджоникидзевском – самовыдвиженец Владимир Смирнов. Кандидаты от «Единой России» проигрывают по обоим округам.

Как рассказал NDNews.ru председатель горизбиркома Илья Захаров, ситуация с Кировским округом до сих пор остается не до конца понятной. «Формально по числу голосов побеждает Вихарев. Но поступило большое количество жалоб на действия этого кандидата. Возможно, на каких-то участках результаты голосования будут отменены», – отметил Илья Захаров. Сегодня состоится заседание избирательной комиссии, на котором обсудят этот вопрос.

Добавим, что на протяжении всего дня голосования наблюдатели и горожане сообщали о десятках нарушений на участках. В Орджоникидзевском округе возникли подозрения по поводу подвоза избирателей и возможной «карусели». В Кировском округе вчера и всю предыдущую неделю поступали сообщения о массовом подкупе избирателей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.03.17

20 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / На довыборах в Екатеринбурге побеждают Смирнов и Вихарев, но в Кировском округе возможен пересмотр результатов. / В Орджоникидзевском районе члены УИК заподозрили подвоз избирателей и «карусель».

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