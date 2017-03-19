На довыборах в Екатеринбурге побеждают Смирнов и Вихарев, но в Кировском округе возможен пересмотр результатов

Публикации за 19.03.17

Появились первые данные о результатах голосования на довыборах в Екатеринбургскую городскую думу. Как сообщил NDNews.ruпредседатель горизбиркома Илья Захаров, в Орджоникидзевском округе самовыдвиженец Владимир Смирнов набирает 41% голосов, кандидат от «Единой России» Владимир Стругов – 30,7%.

Явка избирателей варьируется на уровне 17%, более точные данные появятся после окончательных итогов голосования по округу.

В Кировском округе складывается неоднозначная ситуация. По подсчетам голосов побеждает кандидат от ЛДПР Григорий Вихарев, но его результат может быть оспорен. «Поступило большое количество жалоб на действия этого кандидата. Возможно, на каких-то участках результаты голосования будут отменены. Сейчас горизбирком ждет итоговых данных от ТИК», – отметил Илья Захаров.

Добавим, что на протяжении всего дня голосования наблюдатели и горожане сообщали о десятках нарушений на участках. В Орджоникидзевском округе возникли подозрения по поводу подвоза избирателей и возможной «карусели». В Кировском округе сегодня и всю предыдущую неделю поступали сообщения о массовом подкупе избирателей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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