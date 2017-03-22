Отмены результатов голосования не будет: новыми депутатами гордумы Екатеринбурга стали Григорий Вихарев и Владимир Смирнов

Публикации за 22.03.17

Городской избирком сегодня официально подвел итоги голосования на довыборах в Екатеринбургскую гордуму по Кировскому и Орджоникидзевскому округам. Новыми депутатами станут выдвиженец ЛДПР Григорий Вихарев и самовыдвиженец Владимир Смирнов. За это решение единогласно проголосовали все члены комиссии. Избранники получат свои депутатские удостоверения 24 марта в 12.00.

Как сообщил NDNews.ru глава горизбиркома Илья Захаров, проверка по поступившим ранее жалобам на подкуп избирателей может идти до двух месяцев. Об этом комиссию уведомила городская полиция. При этом очевидных доказательств нарушения со стороны кандидатов не найдено. Всего в избирком в период досрочного голосования поступило 25 жалоб, из них 10 касались подкупа. Непосредственно в день голосования избирком получил только два обращения. Новых жалоб после 19 марта избирком не получал, отметил Илья Захаров.

Добавим, что в день довыборов большинство жалоб от наблюдателей рассматривали участковые комиссии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.03.17

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