Подведение итогов голосования в Кировском округе затягивается на неопределенный срок: полиция проверяет 30 жалоб на подкуп избирателей

Публикации за 20.03.17

Утверждение итогов голосования довыборов в Екатеринбургскую городскую думу по Кировскому округу затягивается на неопределенный срок из-за огромного количества жалоб на подкуп избирателей. Всего в полицию поступило порядка 30 обращений. В округе числится 31 участок, предположительно на большинстве из них были нарушения, передает корреспондент NDNews.ru.

«Мы ждем, когда правоохранительные органы вынесут решение по этим жалобам. У нас нет умысла затягивать утверждение довыборов, но если нарушения будут признаны, придется аннулировать результаты голосования», – сообщил NDNews.ru председатель горизбиркома Илья Захаров.

По предварительным данным в Кировском округе побеждает кандидат ЛДПР Григорий Вихарев, он набрал 5090 голосов или 51,91%. На втором месте идет единоросс Михаил Смоляков с результатом 3265 голосов или 33,3%. Выдвиженец «Справедливой России» Павел Андреев набрал 6,05%, кандидат КПРФ Святослав Штукин – 5,65%. Явка в округе составила 16,9%.

В Орджоникидзевском округе итоги голосования уже вряд ли изменятся. По словам Ильи Захарова, жалоб было немного, и все они не подтвердились. Победу одержал самовыдвиженец Владимир Смирнов, он набрал 3738 голосов, или 41,21%. Единоросс Владимир Стругов отстал от него на чуть более 600 голосов, его результат 34,37%.

Коммунист Евгений Старокожев набрал 10,76% голосов, кандидатка от «Российской партии пенсионеров за справедливость» Светлана Семенова – 5,59%, выдвиженец ЛДПР Евгений Кеосьян – 3,32%, Юрий Оносов от «Справедливой России» – 1,92%. Явка по округу составила 14,5%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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