Жители Екатеринбурга сообщают о подкупах со стороны одного из кандидатов в гордуму / Избирком переходит в режим повышенной бдительности

Публикации за 17.03.17

Поразительную активность демонстрируют жители Екатеринбурга на этих довыборах в городскую думу. По состоянию на сегодняшний день в досрочном голосовании приняли участие 1998 человек в Кировском избирательном округе, и 945 – в Орджоникидзевском.

Самим жителям «выборных» районов причина вполне понятна. По их словам, представители как минимум одного кандидата ходят по дворам и, почти не таясь, предлагают 400-500 рублей за досрочный поход на избирательный участок.

Председатель горизбиркома Илья Захаров подтвердил, что подобные сообщения от граждан в комиссию поступали, но никаких доказательств они представить не смогли, а сама комиссия никаких расследований проводить не уполномочена. «Данные по обращениям мы передаем в органы МВД, просим их провести проверку поскорее, но на данный момент подтвержденных фактов нет. Хотя я согласен, что такая активность при досрочном голосовании несколько неожиданна», – прокомментировал он.

Илья Захаров также подчеркнул, что в день голосования будет вестись пристальное наблюдение за процессом, и в случае обнаружения фактов подкупа избирателей последствия будут самые серьезные. «Могут быть приняты меры вплоть до аннулирования результатов голосования на участке. Но думаю, что кандидатам это и самим не нужно. Хотя определенный риск есть», – отметил председатель избиркома.

Напомним, досрочное голосование продлится до основного дня голосования – 19 марта. В рабочие дни можно будет голосовать с 16 до 20 часов, в выходные – с 10 до 14. Послезавтра, 19 марта, состоятся довыборы двух городских депутатов от Кировского и Орджоникидзевского округов. На два места в гордуме претендует 10 кандидатов. Завтра, за день до выборов, в Екатеринбурге будет день тишины: запрещена любая агитация. Должны быть демонтированы все агитматериалы, установленные на расстоянии меньше 50 м от избирательных участков, установка новых запрещена.

Граждане, которые увидят признаки нарушения избирательного законодательства в субботу и в воскресенье, могут отправить информацию о них на нашу горячую линию WhatsАpp: +7 (901) 454-34-42.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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