Избирком Екатеринбурга вернет досрочное голосование и внедрит технологию QR-кода на довыборах в гордуму

Публикации за 19.01.17

Избирательная комиссия Екатеринбурга планирует на предстоящих довыборах в городскую думу задействовать новую технологию – на протоколах подсчета голосов с УИК появятся QR-коды для оперативной сверки информации. Кроме того, после долгого перерыва в уральскую столицу возвращается процедура досрочного голосования.

Как рассказал NDNews.ru глава горизбиркома Илья Захаров, применение QR-кодов на избирательной документации станет первым опытом для Екатеринбурга и Свердловской области. Ранее подобная технология использовалась только на выборах в Санкт-Петербурге, в Липецкой и Владимирской областях. «QR-коды позволяют считывать информацию о протоколах УИК, что поможет исключить человеческий фактор при подсчете голосов. Вещь действительно удобная, и по предложению ЦИК и облизбиркома было решено опробовать такое новшество в Екатеринбурге. Сейчас вопрос внедрения QR-кодов прорабатывается с областной избирательной комиссией, на 90% могут гарантировать, что технология появится на весенних выборах», – отметил собеседник агентства.

Кроме того, избирательная кампания в гордуму будет включать досрочное голосование. Избиратели смогут заранее отдать голос с 8 по 18 марта на любом избирательном участке в округах №8 и №14, кроме территориальных избирательных комиссий.

Напомним, довыборы депутатов гордумы Екатеринбурга по двум одномандатным округам пройдут 19 марта. Для подготовки к кампании в мэрии сформирована рабочая группа с участием представителей избиркома, полиции и прокуратуры.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.01.17

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