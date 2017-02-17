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Публикации за 17.02.17

Миллион на листовки и календари: как тратят деньги кандидаты на довыборах в гордуму Екатеринбурга

Миллион на листовки и календари: как тратят деньги кандидаты на довыборах в гордуму Екатеринбурга

Зарегистрированные кандидаты на дополнительных выборах депутатов гордумы Екатеринбурга начали активно тратить спонсорские средства на избирательную кампанию. В ближайшее время жители Кировского и Орджоникидзевского районов будут завалены агитками в лифтах и подъездах.

Как передает корреспондент NDNews.ru, самым богатым кандидатом на довыборах стал выдвиженец ЛДПР Григорий Вихарев. По данным городского избиркома на 14 февраля, на его избирательный счет поступили пожертвования от пяти спонсоров в размере 1 миллион 150 тысяч рублей. Большую часть этой суммы директор УЖК «Радомир-Инвест» потратил на изготовление 30 тысяч буклетов и свыше тысячи плакатов, которыми будут увешаны подъезды в жилых домах. 90 тысяч рублей ушли на оплату услуг, связанных с работой с избирателями. Стоит отметить, что неделей назад в Кировском районе с большой помпой открылась общественная приемная кандидата Вихарева – 200 активистов ЛДПР хором спели гимн партии на морозе.

Соперником Вихарева по округу №8 стал единоросс Михаил Смоляков, но его затраты на кампанию примерно в десять раз меньше. От собственного комбината «Хороший вкус» кандидат получил на избирательный счет 160 тысяч рублей. Часть денег была потрачена на изготовление буклетов с лозунгами в духе «обещаю только то, что можно выполнить» и «хороший депутат Кировского района». Любопытно, что Смоляков стал на довыборах – он пожаловался в избирком на листовку с хлестким заголовком «Мясник с уголовным прошлым». Комиссия признала жалобу кандидата обоснованной и уведомила об этом полицию. Задача правоохранителей сейчас – найти заказчиков и распространителей листовки и наказать.

Наконец, самый скромный кандидат в Кировском округе – представитель Партии пенсионеров за справедливость Александр Кислых. Он получил от спонсора 50 тысяч рублей и потратил всю сумму на выпуск агитации и оплату услуг.

В Орджоникидзевском районе лидером по затратам стал самовыдвиженец Владимир Смирнов. По некоторым сведениям, он является креатурой мэрии Екатеринбурга и уже развернул бурную агитационную деятельность. На счет Смирнова поступило 505 тысяч рублей – по четверть миллиона дали две компании, 5 тысяч рублей бизнесмен внес сам. Почти все деньги ушли на выпуск календарей, изготовление рекламного баннера и листовок, которые распространяются в лифтах.

Единоросс Владимир Стругов пытается не отстать от своего соперника. Он получил 440 тысяч рублей от трех спонсоров и потратил основную часть суммы на изготовление рекламного баннера и агитацию в лифтах. Также Стругов устроил себе бесплатную пиар-акцию, пожаловавшись на административное давление со стороны властей Екатеринбурга.

Директор «Расчетного центра УЖК ЖКО-Екатеринбург» Евгений Старокожев, который баллотируется от КПРФ, получил 250 тысяч от юридической компании «Правовой вестник» и также начал активно тратить деньги. С его счета 149 тысяч рублей ушло на листовки, 35 тысяч было внесено авансом за агитацию в СМИ (официальный старт агитационной кампании в прессе начинается завтра, 18 февраля).

Добавим, что еще пять кандидатов на довыборах, Павел Андреев, Святослав Штукин, Евгений Кеосьян, Юрий Оносов и Светлана Семенова, имеют пустые избирательные счета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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