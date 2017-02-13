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Екатеринбург

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Публикации за 13.02.17

Довыборы в Екатеринбурге стартовали со скандалов с единороссами: жалуются на черный пиар и административное давление (СКРИН)

Довыборы в Екатеринбурге стартовали со скандалов с единороссами: жалуются на черный пиар и административное давление (СКРИН)

Избирательная кампания в Екатеринбурге начинает раскручиваться – сразу два кандидата от «Единой России» заявили о том, что соперники пытаются дискредитировать их в глазах избирателей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, избирком Екатеринбурга на днях рассмотрел обращение гендиректора комбината ЗАО «Хороший вкус» Михаила Смолякова, который баллотируется от ЕР в Кировском округе №8. Кандидат пожаловался на распространение против него листовок с заголовком «Мясник с уголовным прошлым».

«Комиссия признала, что данный материал имеет признаки незаконной агитации и создает отрицательный образ кандидату. При этом на листовках не было никаких выходных данных. Избирком передал материалы в полицию, чтобы там установили виновных лиц в нарушении закона», – рассказал NDNews.ru глава горизбиркома Илья Захаров. Также он добавил, что пока это единственная жалоба, поступившая в комиссию.

Еще один кандидат-единоросс Владимир Стругов, участвующий в довыборах по Орджоникидзевскому округу №14, пожаловался на давление со стороны властей – но пока только в соцсетях. Стругов сообщил, что в минувшие выходные приехал на открытие юношеского хоккейного турнира на Уралмаше и обнаружил, что представители районной администрации хотят дать выступить с приветственным словом к зрителям его сопернику по округу – самовыдвиженцу Владимиру Смирнову.

«Я не растерялся, тоже к микрофону подхожу. Поздоровался с замглавы горадминистрации Сергеем Тушиным, Трапезниковым и Смирновым. Чувствую, не ждали. Поблагодарил за организацию. Вежливо и культурно выразил надежду, что если администрация одному кандидату даёт выступить, то другому кандидату, представителю партии «Единая Россия» тоже слово даст». При этом кандидат утверждает, что глава района Вячеслав Трапезников набросился на него с угрозами и обещал устроить «веселую жизнь» после выборов.

Напомним, довыборы в гордуму Екатеринбурга состоятся 19 марта. На два депутатских места претендуют 11 кандидатов.

Новый День: Довыборы в Екатеринбурге стартовали со скандалов с единороссами: жалуются на черный пиар и административное давление (СКРИН)

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 13.02.17

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