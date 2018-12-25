Избирком назвал будущие горячие точки на карте Свердловской области

В сентябре 2019 года в Свердловской области пройдут несколько избирательных кампаний разного уровня: от федеральных до муниципальных.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном избиркоме, в единый день голосования будет разыграно 35 депутатских мандатов. Самые крупные выборы пройдут в Серовском одномандатном округе № 174, куда входят почти все города северного куста региона. Там выберут депутата Государственной думы вместо Сергея Бидонько, недавно назначенного вице-губернатором по внутренней политике. По неофициальным данным, попробовать свои силы на этих выборах может бывший председатель областного правительства Денис Паслер, хотя сам он пока этого официально не подтвердил.

Тогда же состоятся довыборы в областное заксобрание: будет избран депутат по Орджоникидзевскому одномандатному округу Екатеринбурга. Он заменит Игоря Володина, ставшего председателем городской думы Екатеринбурга. Напомним, Орджоникидзевский округ – традиционно территория, в которой выборы проходят в условиях высокой конкурентной борьбы и не без скандалов.

Еще одни довыборы пройдут в Первоуральске. Напомним, там недавно депутаты большинством голосов досрочно прекратили полномочия своего коллеги Вадима Чертищева за нарушения в предоставлении сведений о доходах. Ожидается, что за место в первоуральской думе может побороться звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова.

Кроме того, в 2019 году будут полностью переизбраны думы двух свердловских муниципалитетов: Верхотурья и Верхней Туры, в каждую необходимо избрать по 16 депутатов.

Екатеринбург, Серов, Первоуральск, служба информации

Екатеринбург, Серов, Первоуральск. Другие новости 25.12.18

В Екатеринбурге заразного туберкулезника отправили на принудительное лечение. / Синоптики признали уральские морозы аномальными. / Антон Шипулин заявил об окончании карьеры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»