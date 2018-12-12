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Среда, 12 декабря 2018, 17:23 мск

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Депутат Госдумы Сергей Бидонько назначен замгубернатора по внутренней политике

Фото из инстаграма Сергея Бидонько

Депутат Госудмы Сергей Бидонько получил давно ожидаемое назначение – пост замгубернатора по внутренней политике.

Эту информацию РИА «Новый День» подтвердили в департаменте информполитики, сам новый зам пока для комментариев не доступен. К исполнению обязанностей Бидонько должен приступить в понедельник, 17 декабря. Добавим, после назначения он должен сложить полномочия депутата Госдумы по Серовскому одномандатному округу. Напомним, в политических кругах Свердловской области уже несколько недель активно курсирует информация о том, что этот мандат может достаться бывшему премьеру Денису Паслеру.

Как уже сообщал «Новый День», Сергей Бидонько впервые стал депутатом в сентябре 2016 года. До этого он на протяжении почти двух лет работал в минстрое области – сначала замминистра, потом министром.

До этого он возглавлял город Карпинск, где у жителей было к нему немало вопросов. Как уже сообщало РИА «Новый День», осваивая бюджетные транши, поступавшие с 2008 года в рамках программы расселения ветхого жилья, карпинские чиновники во главе с Бидонько – на тот момент мэром города – построили десяток новых домов, да так, что новое жилье, по словам карпинцев, оказалось гораздо хуже ветхо-аварийного. «Не работают вентиляция, канализация, отопление. Растаявший на крыше снег просочился на стены квартир и теперь т.н. новое жилье полностью сырое, стены покрыты плесенью», – рассказывали горожане. Кроме того, Бидонько здесь называли главой коммунально-политического клана Карпинска – в частности, его отец является владельцем ООО «ЖКК «Карпинская», ее «дочку» – ООО «Жилкомсервис «Карпинский» – возглавлял близкий к семье Бидонько Виктор Веккер. Согласно реестру муниципальных контрактов, за то время, что Сергей Бидонько работал главой Карпинского ГО, «ЖКК Карпинская» вместе с «дочкой» получила от муниципалитета в общей сложности 49 миллионов рублей.

Екатеринбург, служба информации

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