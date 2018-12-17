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Понедельник, 17 декабря 2018, 17:02 мск

Новости Екатеринбург

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Куйвашев представил свердловским мэрам нового главного по политике

Губернатор Евгений Куйвашев назвал должность своего нового заместителя Сергея Бидонько ключевой для всего развития Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нового вице-губернатора Евгений Куйвашев представил сегодня на заседании совета глав муниципалитетов.

По словам губернатора, Сергей Бидонько будет курировать в регионе информационную и внутреннюю политику. «Это ключевые сферы, от которых напрямую зависит все остальное, в том числе инвестиционная привлекательность области и ее экономическое развитие», – подчеркнул губернатор. Он также отметил большой политический опыт Бидонько и пообещал ему всяческое содействие.

Напомним, в последние три месяца Свердловская область жила без политического вице-губернатора. До начала сентября эту сферу курировал бывший «серый кардинал» мэрии Екатеринбурга Владимир Тунгусов. В мае 2016 года губернатор назначил его своим первым заместителем – руководителем администрации губернатора, положив конец 20-летнему противостоянию города и области. По версии экспертов, решение было скорее вынужденным, а за один стол соперников усадили только в Москве. Никаких особенно теплых слов в адрес Тунгусова Куйвашев не говорил даже в первые дни после его назначения, хотя видимость мира сохранялась почти два года. Но уже весной 2018 года стало ясно, что Владимир Тунгусов повел собственную игру при подготовке выборов в городскую думу Екатеринбурга. В сентябре, за два дня до выборов, Куйвашев пошел ва-банк: упразднил должность Тунгусова вместе со своей администрацией.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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