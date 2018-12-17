Новый куратор Свердловской политики анонсировал на завтра большую встречу со СМИ

Бывший Депутат Государственной думы Сергей Бидонько, который с сегодняшнего дня приступил к исполнению обязанностей вице-губернатора по информационной и внутренней политике, пообещал завтра же встретиться со всеми желающими журналистами и ответить на все интересующие их вопросы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое обещание Бидонько дал сегодня в перерыве заседания совет глав муниципалитетов при губернаторе. Никаких других значимых заявлений новый вице-губернатор пока не делал, но обещал завтра уделить журналистам не меньше часа, и всем сразу – «чтобы не повторяться».

Вероятно, встреча состоится в резиденции губернатора. Точное время и место специалисты департамента информационной политики обещали назвать немного позже.

Напомним, сегодня утром губернатор Евгений Куйвашев представил Сергея Бидонько уральским мэрам и отрекомендовал его как куратора «ключевой» для области сферы – информационной и внутренней политики.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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