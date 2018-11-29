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Четверг, 29 ноября 2018, 16:41 мск

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Первоуральские депутаты выгнали коллегу из думы. На его место ждут телезвезду

Сегодня на заседании Первоуральской городской думы депутаты большинством голосов приняли решение досрочно прекратить полномочия своего коллеги Вадима Чертищева за нарушения в предоставлении сведений о доходах.

Как рассказал РИА «Новый День» источник, близкий к думе, речь на заседании шла не только об эсере Чертищеве, но и единороссе Виталии Верте. Но нарушения депутата от партии власти были признаны не настолько серьезными, и ему просто «поставили на вид». Чертищев же даже по официальным данным был самым богатым депутатом в Первоуральске, а в декларации за 2017 год «забыл» указать более 200 тысяч рублей доходов различного происхождения.

По неофициальным данным, на довыборы по его округу может пойти звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова – для нее это станет разминкой перед борьбой за место в Госдуме по Первоуральскому округу. Считается, что работающий в этом округе уже много лет старожил Зелимхан Муцоев вряд ли пойдет на следующий срок.

Напомним, еще летом местная прокуратура обнаружила, что эти депутаты подали неполные декларации. В июле в думе состоялось закрытое заседание комитета по оргработе и вопросам МСУ, на котором было рассмотрено представление прокурора. Провинившиеся депутаты дали пояснения и заявили, что неточности были допущены «не по злому умыслу» и уже исправлены. Члены комитета решили, что этого достаточно, и постановили просто «указать депутатам на недопустимость нарушения законодательства в дальнейшем» и на этом считать обращение прокурора рассмотренным. Однако в ноябре депутаты, как говорят – по рекомендации областных властей, решили снова вернуться к этому вопросу, и в итоге Чертищев лишился мандата.

Весной аналогичный скандал всколыхнул областное заксо. Прокуратура нашла у ряда депутатов ошибки в декларациях о доходах и имуществе. При этом в кулуарах сразу говорили, что, скорее всего, «козлом отпущения» сделают кого-то одного. В итоге им оказался депутат от «Справедливой России» Армен Карапетян.

Первоуральск, служба информации

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