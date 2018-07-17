Отменили выборы мэров, одобрили пенсионную реформу и спасли свои доходы – чем отличилось заксо в весеннем сезоне – 2018

Сегодня депутаты свердловского заксобрания последний раз в весенний сессии собрались на пленарное заседание. Теперь они ушли на каникулы, с которых выйдут только осенью. Редакция РИА «Новый День» предлагает читателям вспомнить, чем отличились народные избранники в первом полугодии.

Отбились от прокурорской атаки

Весна началась с тревожных для депутатов новостей: прокуратура нашла у некоторых из них ошибки в декларациях о доходах и имуществе. При этом в кулуарах сразу говорили, что, скорее всего, «козлом отпущения» сделают кого-то одного. Им оказался депутат от «Справедливой России» Армен Карапетян. В начале апреля вопрос о досрочном лишении его полномочий был вынесен на пленарное заседание и вызвал оживленную дискуссию. Лидер фракции СР Андрей Жуковский отметился мемом «депутат – это переходный вид от человека к ангелу». За изгнание Карапетяна проголосовало 23 депутата, 9 против, два воздержались, 13 не голосовали, и решение принято не было. Через некоторое время стало известно, что разгневанная прокуратура потребовала лишить мандатов уже 10 депутатов, среди которых единороссы Альберт Абзалов, Анатолий Марчевский, Олег Корчагин, Валерий Савельев, Владимир Ильиных, Алексей Коробейников; один либерал-демократ – Павел Мякишев; эсеры Андрей Жуковский и Армен Карапетян; коммунист Александр Ивачев. После чего снова собралась мандатная комиссия, которая постановила рассмотреть вопрос по Карапетяну повторно. На майском заседании депутаты проголосовали следующим образом: 42 депутата за, один – против, один – воздержался, один – не голосовал. Вскоре состоялся суд, и девять из десяти депутатов заксобрания, досрочного прекращения полномочий которых требовала прокуратура, остались при своих мандатах. Прокуратура убедилась, что ошибки в их декларациях исправлены, и отказалась от своих требований. Недоволен таким исходом остался только Карапетян, который обжалует решение о своей отставке в суде.

Лишили Екатеринбург и Нижний Тагил выборов мэра

Еще одной долгоиграющей темой стала отмена выборов главы Екатеринбурга. Законопроект о вводе в городе конкурсной схемы избрания внес губернатор Евгений Куйвашев. В начале апреля он был рассмотрен на пленарном заседании заксо и принят сразу в трех чтениях. За лишение екатеринбуржцев права выбора проголосовала вся фракция ЕР, вся фракция ЛДПР, депутат от СР, депутат от КПРФ. Ряд персонажей заседание прогуляли и устранились от голосования по этому законопроекту. Позже депутаты от КПРФ и СР внесли новый законопроект о прямых выборах, но единороссовское большинство его отклонило. После того как глава Нижнего Тагила Сергей Носов получил от президента назначение в Магадан, заксо тут же приняло решение об отмене прямых выборов и во втором по величине городе области.

Дважды скорректировали бюджет

Дважды за весеннюю сессию депутаты вносили поправки в областной бюджет. Правда, некоторые поправки вызывают вопросы. Например, в мае дополнительные доходы, поступившие в казну Свердловской области, решили потратить на нужды, не связанные ни с реальной экономикой, ни с социальной сферой. В приоритетах у областного правительства, судя по поправкам, выставочная деятельность и спорт высших достижений. А отнюдь не строительство больниц или ферм, как предлагали депутаты.

В частности, на строительство конгресс-холла рядом с «Екатеринбург-Экспо» правительство предложило выделить 1 млрд рублей. Еще 100 млн рублей дадут заявочному комитету «Экспо-2025» на продвижение Екатеринбурга. Во второй корректировке было предложено направить 150 млн рублей в «Титановую долину», 149 млн – на строительство ледовой арены «Авто», 300 млн – на компенсацию многодетным семьям вместо предоставления бесплатного земельного участка.

Одобрили повышение пенсионного возраста

Дембельским аккордом весенней сессии стало обсуждение проекта пенсионной реформы. Сегодня депутаты свердловского заксобрания большинством голосов поддержали проект федерального закона о повышении пенсионного возраста. Как уже писал «Новый День», за проголосовали 30 из присутствующих 40 депутатов, против – 9, 1 воздержался. Перед голосованием выступили представители всех четырёх фракций и межфракционной группы. О намерении голосовать против заявили представители фракции КПРФ, СР, ЛДПР и «пенсионер» Евгений Зяблицев. По факту проголосовали против по два человека от каждой фракции. Включая «Единую Россию», где отыскались два бунтаря – профсоюзники из Нижнего Тагила Владимир Радаев и Евгений Лутохин.

Екатеринбург, служба информации

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