«Наш закон надо принимать, потому что он гениален!»: последняя попытка вернуть выборы мэра Екатеринбурга

Только что депутаты заксобрания в первом же чтении отклонили законопроект эсера Андрея Жуковского и коммуниста Александра Ивачева о возвращении Екатеринбургу прямых выборов главы города.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День» с места событий, в красноречии депутат Жуковский (автор мема «депутат – переходный вид от человека к ангелу»), превзошёл сам себя. «Почему надо принять этот законопроект? Потому что он, без ложной скромности, гениален», – сообщил он, после чего пояснил, почему решил снова вернуться к теме выборов главы Екатеринбурга.

Аргументацию он начал с пивных ларьков. «В советское время на всех пивных ларьках висела табличка «Требуйте долива пива после отстоя пены». И вот теперь, когда вся пена осела, мы со всей пролетарской настойчивостью снова поднимаем этот вопрос», – объяснил он. По словам Жуковского, прошедшие пять лет, когда город жил с двуглавой системой, были ошибкой, но свои ошибки надо уметь признавать, и не нужно испытывать по этому поводу сильное чувство вины. «Один раз не... Не виноват!" – нашелся он.

Оптимальным вариантом, считает автор законопроекта, будет избирать главу Екатеринбурга всем миром. При этом границы его полномочий – председатель думы или глава администрации – должна очерчивать именно городская дума, а не заксобрание.

«Мы не успеваем за полётом вашей мысли», – заметила Людмила Бабушкина, прежде чем поставить вопрос на голосование.

За законопроект о прямых выборах проголосовали 9 депутатов, против – 33, двое не голосовали.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.06.18

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