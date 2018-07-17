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Вторник, 17 июля 2018, 12:17 мск

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Повышение пенсионного возраста поддержали 30 депутатов заксо (СПИСОК)

Депутаты свердловского заксобрания большинством голосов поддержали проект федерального закона о повышении пенсионного возраста.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за проголосовали 30 из присутствующих 40 депутатов, против – 9, 1 воздержался.

Перед голосованием выступили представители всех четырёх фракций и межфракционной группы. О намерении голосовать против заявили представители фракции КПРФ (три человека), СР (три человека), ЛДПР (три человека) и «пенсионер» Евгений Зяблицев.

депутаты повторили аргументы, ранее звучавшие на комитетах. Единороссы упирали на то, что соотношение пенсионеров и работающих в Свердловской области даже хуже, чем в целом по России. «Пенсионная система требует балансировки. Мы уже ведём общественное экспертное обсуждение, в августе-сентябре сформулируем поправки ко второму чтению. Затем выйдем на поправки в трудовое законодательство. Чтобы полноценное обсуждение законопроекта стартовало, надо поддержать тот законопроект, который есть. Да, радости у людей мало, но у 70 процентов есть понимание, что реформа эта назрела», – заявил секретарь ЕР Виктор Шептий.

Коммунисты выступили категорически против. Александр Ладыгин сообщил коллегам, что им «совсем необязательно тонуть вместе с правительством Дмитрия Медведева». Александр Ивачев призвал депутатов «прислушаться к своей совести», напомнив о необходимости в будущем смотреть в глаза своим избирателям.

Александр Коркин из ЛДПР заявил, что реформа назрела, но не в том контексте, в котором ее предлагают, и призвал не рубить с плеча и не поднимать пенсионный возраст, так как наполнить Пенсионный фонд это не поможет – многие люди работают за «серые» зарплаты.

Эсер Геннадий Ушаков назвал закон «кощунственным».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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