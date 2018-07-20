За пенсионную реформу в свердловском заксо голосовал главврач Севастопольского онкодиспансера (СКРИН)

Еще один депутат заксобрания Свердловской области нашел работу в другом конце страны, при этом сохранив свой мандат.

Депутат от «Единой России» Михаил Голованов (Каменск-Уральский) возглавил городской онкодиспансер Севастополя. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на заместителя главврача Юлию Вьюркову. При этом, по ее словам, назначение уральского врача на этот пост состоялось еще в начале месяца.

Интересно, что депутатских полномочий Михаил Голованов не сложил. Более того, 17 июля он принял участие в пленарном заседании заксобрания, где вместе с другими депутатами от «Единой России» одобрил в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Отметим, что депутатом Голованов работает на неосвобожденной основе, то есть зарплату не получает. До недавнего времени его основным местом работы был Каменск-Уральский филиал Свердловского областного онкодиспансера.

Напомним, на этой неделе работу в другом регионе нашел эсер Андрей Жуковский. В понедельник совет директоров АО «Омскэлектро» (учредитель – город Омск) утвердил его временным генеральным директором. С 19 июля он приступил к своим обязанностям. На заседании 17 июля он отсутствовал, но полномочий также не сложил, ограничившись лишь тем, что отказался от депутатской зарплаты, которую он получал по решению заксо с 1 марта 2017 года.

Екатеринбург, Каменск-Уральский, Севастополь, служба информации

Екатеринбург, Каменск-Уральский, Севастополь. Другие новости 20.07.18

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