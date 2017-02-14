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Екатеринбург

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Публикации за 14.02.17

Свердловское заксобрание выбрало еще четырех депутатов для получения зарплаты

Свердловское заксобрание выбрало еще четырех депутатов для получения зарплаты

Свердловское заксобрание определилось с кандидатурами еще четырех депутатов, которых будут работать на освобожденной профессиональной основе.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по предложению спикера Людмилы Бабушкиной, с 1 марта зарплату будут получать единоросс Дмитрий Жуков, эсер Андрей Жуковский, и два либерал-демократа – Александр Коркин и Кирилл Некрасов.

Напомним, , во-первых: спикер Людмила Бабушкина и ее замы: Владимир Власов, Виктор Шептий, Виктор Якимов и Анатолий Сухов (все – единороссы). Во-вторых – председатели профильных комитетов: Владимир Терешков, Владимир Никитин, Валентин Лаппо, Альберт Абзалов, Вячеслав Погудин, Сергей Никонов, Михаил Ершов, Елена Чечунова (все – единороссы). В каждом комитете есть и по одному «платному» заму. Это Михаил Клименко (ЕР), Игорь Володин (ЕР), Дмитрий Ионин (СР), Владимир Радаев (ЕР), Владимир Ильиных (ЕР). Александр Ивачев, Елена Трескова. Также на освобожденной основе работают председатели четырех постоянных комиссий – Вячеслав Вегнер (КПРФ), Михаил Зубарев (ЛДПР), Алексей Коробейников (ЕР) и Игорь Аксенов (КПРФ).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.02.17

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