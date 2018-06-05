Тунгусов убедил депутатов отменить выборы мэра Нижнего Тагила

Заксобрание Свердловской области приняло в первом чтении законопроект о переходе от прямых выборов главы Нижнего Тагила к конкурсной схеме его назначения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», перед депутатами выступил лично первый вице-губернатор Владимир Тунгусов. Его речь была краткой. Тунгусов объяснил необходимость отмены прямых выборов желанием сэкономить бюджетные средства. Содокладчик, председатель профильного комитета Михаил Ершов, сообщил, что принятие закона позволит Тагилу сэкономить 35 млн рублей.

Оппонентов у них оказалась немного. Против принятия закона высказались только коммунист Александр Ладыгин и эсер Андрей Жуковский. Результаты голосования также не стали сюрпризом: 38 голосов за, 5 – против.

Напомним, законопроект был внесён губернатором Евгением Куйвашевым через несколько дней после того, как бывший мэр Путинграда Сергей Носов был назначен и.о. губернатора Магаданской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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