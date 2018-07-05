Нижний Тагил поддержал отмену прямых выборов мэра

В Нижнем Тагиле на общественных слушаниях одобрены поправки в городской устав, вводящие конкурсную схему избрания мэра. Мероприятие состоялось вчера вечером и собрало более 800 человек, сообщили в пресс-службе администрации города.

Внесение изменений в устав потребовались в связи с принятием областного закона об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила. По новым правилам, глава будет избираться депутатами местной думы по результатам конкурса – как и во всех муниципалитетах Свердловской области.

Напомним, законопроект был внесен губернатором Евгением Куйвашевым через несколько дней после того, как бывший мэр Сергей Носов был назначен и.о. губернатора Магаданской области.

Первый вице-губернатор Владимир Тунгусов тогда объяснил необходимость отмены прямых выборов желанием сэкономить бюджетные средства.

По итогам публичных слушаний за поправки в устав проголосовали большинство горожан. Теперь изменения должна утвердить нижнетагильская дума, после чего будет назначен конкурс по избранию нового главы.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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