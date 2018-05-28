«Еду в Магадан»: Сергей Носов покидает Нижний Тагил

Информация об уходе Сергея Носова с поста главы Нижнего Тагила подтвердилась.

«Владимир Путин провёл рабочую встречу с Сергеем Носовым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области», – сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, ранее о будущем назначении сообщили местные СМИ. Предположения о том, что Носов покинет пост главы Нижнего Тагила в связи с повышением, циркулировали на протяжении всего прошлого года. Чаще всего его «ссылали» в Кемерово. Например, в июле кемеровский портал «Тайга.Инфо» сообщил, что вопрос о замене Амана Тулеева на Сергея Носова практически решен, причем на самом высшем уровне. «Он уже начал знакомиться с чиновниками администрации Тулеева», – сообщило издание, однако Носов остался на своем месте.

Нижний Тагил, Магадан, служба информации

Нижний Тагил, Магадан. Другие новости 28.05.18

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