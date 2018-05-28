Пять фактов о Магадане, которые должен знать назначенный туда уралец Сергей Носов

Давняя мечта мэра Нижнего Тагила Сергея Носова осуществилась – президент Владимир Путин назначил его губернатором. Но, вопреки предсказаниям, в управление главе «Путинграда» дали не Свердловскую, не Челябинскую и не Кемеровскую область, а Магаданскую. Регион прославлен благодаря песне Васи Обломова «Еду Магадан», общеизвестному факту, что там много колоний, и поговорке «Лучше колымить на Гондурасе, чем гондурасить на Колыме». Что еще нужно знать о новой вотчине Сергея Носова?

Факт № 1: Магаданская область меньше Нижнего Тагила

Как ни странно, Нижний Тагил по численности населения больше, чем вся Магаданская область. Во втором городе Среднего Урала проживают чуть больше 350 тысяч человек, тогда как в Магаданской области – только 144 тысячи. Причем еще 30 лет назад магаданцев было больше 550 тысяч, численность резко сократилась в 90-е годы прошлого века, когда фактически советские надбавки к зарплате, позволявшие умножать ее на 2,5 по сравнению с московской, были отменены.

Факт № 2: Магадан снабжает всю страну икрой и крабами

Магаданская область, входящая в Дальневосточный федеральный округ, имеет несколько портов на Охотском море, так что рыбная промышленность – одна из ключевых отраслей в регионе. Корюшка, навага, хариус, а еще крабы и икра – всего этого тут в достатке, причем немалая часть продукции идет на экспорт.

Факт № 3: в Магадане установлена «Маска скорби» Эрнста Неизвестного

Совсем недавно под Екатеринбургом перед входом в мемориальный комплекс, посвященный жертвам политических репрессий, установили «Маску скорби» Эрнста Неизвестного. По задумке автора, это должен был быть триптих «Треугольник страданий» – со скульптурами в Екатеринбурге, Воркуте и Магадане. Однако пока «Маски» есть только в двух точках – на сопке Крутой в Магадане и на подъезде к столице Урала. Причем первый монумент в пять раз больше второго.

Факт № 4: в Магадане не бывает лета

Климат в Магадане еще хуже, чем на Урале, хотя ссылать людей на территорию современной Свердловской области додумались еще при царях, а на берега Охотского моря – только при Советах. Средняя дневная температура в июле и августе в Магадане составляет +15 градусов. Зато и зимы тут редко бывают морозными. Как правило, самый холодный месяц – январь, и столбики термометров редко опускаются ниже -25 градусов. Правда, осложняют ситуацию прибрежные ветра с Охотского моря, из-за которых те же -25 переносятся тяжелее, чем -45, но без ветра.

Факт № 5: Магадан вдохновляет

Магадан часто становился и становится темой для творчества многих авторов – как любителей, так и профи. Помимо уже упомянутого Васи Обломова, который, кстати, побывал в Магадане только после того, как его песня стала хитом, о городе писали и другие. Например, Владимир Высоцкий, гостивший у своего приятеля Игоря Кохановского, написал песню «Мой друг уехал в Магадан». Популярный у полицейских, дальнобойщиков и лиц, отбывающих наказание, певец Михаил Круг в 2004 году выпустил целый альбом под названием «Магадан». Есть песня с таким же названием и у популярной в 90-е певицы Натальи Ветлицкой. Писал о Магадане и певец Михаил Шуфутинский, который несколько лет пел по местным ресторанам: «Я не знаю, за что навсегда полюбил Магадан и в Нагаевской бухте затертые льдинами баржи. Так зачем же порой достаю из-под нар чемодан? Я от времени стал суетлив и, наверное, старше». Однако граждане, навсегда покинувшие Магаданскую область, шутят: «Магадан – ты наш любимый! Мы скучаем по тебе!» – как легко это поется, когда сам живешь в Москве».

Фото с сайта magadan360.ru

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 28.05.18

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