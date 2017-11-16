«Маски скорби» Неизвестного установлены в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге на 12 километре Московского тракта были смонтированы «Маски скорби». Отлитая в бронзе одна из самых известных работ Эрнста Неизвестного установлена на подиуме перед входом в мемориальный комплекс, посвященный жертвам политических репрессий.

«Маски» планировали установить утром, но из-за плохой погоды грузовик, который должен был привезти скульптуру из мастерской, вылетел в кювет. Доставка 6-тонного монумента затянулась до вечера. Тем не менее, скульптуру привезли, и установили на подиум. «Маски скорби» хорошо видно с трассы, а это и было одной из основных задач архитекторов, проектировавших пространство для памятника.

Установка монумента

Как сообщалось ранее, скульптура «Маски скорби» Эрнста Неизвестного отлита из кремниевой бронзы. Ее габариты, в отличие от первоначальной 15-метровой авторской версии скульптуры, составляют 3 на 3 метра. А основой композиции являются две маски, олицетворяющие Европу и Азию. Идею создания этого монумента, символизирующего трагедию массовых политических репрессий сталинской эпохи, свердловчанин Эрнст Неизвестный начал реализовывать еще на стыке 1980-1990-х годов. Именно тогда он изготовил для родного города гипсовую рабочую модель «Масок скорби» высотой 3,5 метра. Долгое время она стояла в цехе Свердловского художественного комбината и ждала своего часа, пока решался вопрос о месте размещения и пропорциях этого монументального изваяния.

Памятник будет открыт 20 ноября на 12-м километре Московского тракта. Мероприятие приурочено ко Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября. На открытие приглашены известные правозащитники, в том числе, вдова Александра Солженицына Наталья.

Екатеринбург, Антон Гуськов, Александр Саливанчук, служба информации РИА «Новый День»

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