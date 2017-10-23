Екатеринбургские «Маски скорби» будут в пять раз меньше магаданских

В ближайшие дни администрация Екатеринбурга планирует провести рабочую приемку бронзового изваяния «Масок скорби», которое изготовил в своей мастерской уральский скульптор и литейщик Иван Дубровин.

Как сообщил главный художник города Дмитрий Фогель, уменьшенная копия легендарных «Масок скорби» Эрнста Неизвестного отлита для Урала из кремниевой бронзы. Ее габариты, в отличие от первоначальной 15-метровой авторской версии скульптуры, составляют 3 на 3 метра. А основой композиции являются две маски, олицетворяющие Европу и Азию. Идею создания этого монумента, символизирующую трагедию массовых политических репрессий сталинской эпохи, свердловчанин Эрнст Неизвестный начал реализовывать еще на стыке 1980-1990-х годов. Именно тогда он изготовил для родного города гипсовую рабочую модель «Масок скорби» высотой 3,5 метра. Долгое время она стояла в цехе Свердловского художественного комбината и ждала своего часа, пока решался вопрос о месте размещения и пропорциях этой монументального изваяния.

Напомним, памятник будет открыт 16 ноября на 12-м километре Московского тракта. Мероприятие приурочено к Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября. Об этом заявил на прошлой неделе на заседании областного правительства первый вице-губернатор Владимир Тунгусов. По его словам, на открытие приглашены известные правозащитники, в том числе вдова Александра Солженицына Наталья.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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