На открытие памятника жертвам репрессий в Екатеринбурге приедет вдова Солженицына

16 ноября на 12-м километре Московского тракта под Екатеринбургом будет открыт памятник «Маски скорби» скульптора Эрнста Неизвестного. Мероприятие приурочено к Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании областного правительства первый вице-губернатор Владимир Тунгусов. По его словам, на открытие приглашены известные правозащитники, в том числе вдова Александра Солженицына Наталья.

Напомним, четырехметровую бронзовую скульптуру на основе изготовленных Неизвестным гипсовым форм планировали установить в Екатеринбурге еще в начале 90-х, но выделенные тогда на памятник деньги исчезли. Только после смерти скульптора в 2017 году владелец одной из мастерских Екатеринбурга решил заплатить за отливку монумента из своего кармана, потому что за год до смерти Неизвестного лично обещал ему реализовать проект.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.10.17

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