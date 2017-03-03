Уральские литейщики приступили к отливке «Маски скорби» Эрнста Неизвестного. За свой счет (ВИДЕО)

Публикации за 03.03.17

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В Уральском центре монументального искусства приступили к отливке и сборке фрагментов одной из самых глобальных работ Эрнста Неизвестного – «Маски скорби». Четырехметровую бронзовую скульптуру планировали установить в Екатеринбурге еще в начале 90-х, но выделенные тогда на памятник деньги исчезли. Сегодня владелец одной из мастерских Екатеринбурга платит за отливку из своего кармана, потому что за год до смерти Неизвестного лично обещал ему реализовать проект.

Из шести фрагментов четырехметровой скульптуры пока в бронзе исполнено только три. Отливка остальных будет продолжаться всю следующую неделю. Затем элементы «Маски скорби» соединят в мастерской. Процессу отливки предшествовала реставрация гипсовых форм, изготовленных Эрнстом Неизвестным. За три десятилетия с того момента, когда было объявлено о том, что всемирно известный скульптор установит монумент в Екатеринбурге, полноразмерную «Маску» успели распилить, подержать в подвалах, перевезти в Челябинск и обратно.

Три года назад владелец литейной мастерской из Екатеринбурга Иван Дубровин связался с Эрнстом Неизвестным и получил согласие на реализацию монумента в металле. В 2015 году администрация города наконец выделила под памятник место – на 12 километре Московского тракта. С помпой там был заложен первый камень будущего постамента «Маски скорби». Руководивший церемонией сити-менеджер Екатеринбурге Александр Якоб пообещал тогда, что знаменитая работа Неизвестного будет установлена на этом месте через год. Однако автор вскоре умер, а в бюджете денег на отливку не нашлось.

В январе 2017 года Иван Дубровин решил оплатить свою работу из своего же кармана. Расчетная стоимость отливки составила семь миллионов рублей: «Мы делаем текущие проекты нашей мастерской, зарабатываем деньги и вкладываем в этот проект, для нас знаковый. Никто после постсоветского периода не отливал работы Эрнста, потому что он уехал из России. Это последняя его монументальная работа, которую нам суждено перевести в вечный материал», – рассказал NDNews.ru Дубровин.

Закончить работу в мастерской планируют в мае. Но это не значит, что тогда же монумент будет установлен. Как сообщил агентству Иван Дубровин, правообладатель наследия Эрнста Неизвестного, его супруга, против монтажа «Маски скорби» на 12-м километре Московского тракта, пока там не будет проведена уборка и реконструкция.

Напомним, «Маска скорби» – элемент триптиха Эрнста Неизвестного. Скульптуры в память о жертвах репрессий должны были быть установлены в трех негласных столицах сталинского ГУЛАГа – Воркуте, Магадане, и Екатеринбурге. На сегодняшний день реализован только монумент в Магадане.

Екатеринбург, Антон Гуськов, Александр Саливанчук

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