«Я вас люблю, не надо митинговщины!» – Носов призвал тагильчан смириться с его уходом

И.о. губернатора Магаданской области, бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов записал специальное видеообращение к бывшим землякам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сергей Носов назвал всех жителей Тагила своей командой и поблагодарил за все, что им удалось сделать вместе во исполнение поручений президента Владимира Путина и при поддержке губернатора Евгения Куйвашева. Он подчеркнул, что в годы его руководства была заложена основа для дальнейшего развития Нижнего Тагила, и теперь очень важно, насколько ответственно тагильчане подойдут к этому процессу. «Я никогда не был сторонником митинговщины, особенно несанкционированной. В Тагиле есть все, чтобы двигаться дальше. Есть команда, включающая всех вас, всех горожан, а если окажется, что это не так – значит, я где-то недоработал. Я хотел бы вас попросить – не надо митингов. Мы с вами увидимся еще, и неоднократно. Я вас помню и люблю. Без митингов, за работу!» – призвал Носов.

Ранее в социальных сетях прошел флэш-моб с хэштегом #Носовнеуходи – горожане не хотели расставаться с любимым мэром, а наиболее горячие головы даже предлагали провести несанкционированный митинг под тем же лозунгом. Напомним, в этот понедельник президент Владимир Путин назначил Сергея Носова и.о. губернатора Магаданской области.

Добавим, что Нижний Тагил – последний город в Свердловской области, в котором сохранялись прямые выборы «сильного» мэра. В сентябре 2017 года Носов был избран повторно, получив более 90% голосов избирателей. На следующей неделе заксобрание Свердловской области примет закон, которым в Путинграде тоже будет введена конкурсная схема избрания главы.

Нижний Тагил, Магадан, служба информации

Нижний Тагил, Магадан. Другие новости 01.06.18

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