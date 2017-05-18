Праймериз в Тагиле – Носов укрепляет позиции или готовит себе сменщика?

Публикации за 18.05.17

Накануне в Нижнем Тагиле прошли праймериз ЕР по отбору кандидатов от партии на пост главы города. Удивительно маленький отрыв замглавы Нижнего Тагила Владислава Пинаева от его шефа Сергея Носова, а также «реверанс» мэра в адрес своего подчиненного усилили слухи о возможной смене градоначальника второго по величине города Свердловской области. Правда, эксперты утверждают, что окончательного решения нет – возможно, Носов просто укрепляет свои позиции.

Как напомнил в беседе с корреспондентом NDNews.ru политолог Сергей Мошкин, предположения о том, что Носов покинет пост главы Нижнего Тагила в связи с повышением, циркулировали на протяжении всего года. «Куда только его не сватали – например, в Кемеровскую область. Теперь заговорили про Челябинскую, хотя южноуральцы называют это дежурными «вбросами», считая, что [нынешний глава региона Борис] Дубровский плотно сидит на своем месте, – отметил эксперт. – Но политика сегодня малопредсказуема. И сам факт участия Носова в праймериз свидетельствует о том, что – хотелось ему этого или нет – он пойдет на выборы главы Нижнего Тагила. Пока сохраняется status quo. При этом если завтра-послезавтра случится какое-то перемещение, не исключено, что на выборы пойдет и Владислав Пинаев. В конце концов, праймериз – это внутрипартийная процедура, и при нештатной ситуации руководствоваться будут законом, а не партийными уставами».

Мошкин также подчеркнул, что выборы в Нижнем Тагиле пока не объявлены, поэтому до процедуры выдвижения кандидатов возможно все. «При закрытой модели праймериз итоги голосования режиссируются, так что можно предполагать, что не столь большой разрыв между Носовым и Пинаевым сознательно инспирирован. Потому что – при всем уважении к Пинаеву – на политическом небосклоне Нижнего Тагила светит только одна звезда. Но если что-то случится, будут основания для того, чтобы Пинаеву выдвинулся».

Также эксперт отметил, что в Нижнем Тагиле праймериз прошли необычно рано. «Это может быть косвенным свидетельством того, что окончательно с судьбой Носова вопрос не закрыт», – добавил он.

То, что Носов может покинуть Нижний Тагил, но не сейчас, действительно ранее обсуждалось неоднократно. Накануне с таким предположением выступил политолог Евгений Минченко. «Проблема Носова тоже решена – в течение пары лет он с высокой долей вероятности станет губернатором, но не в Свердловской области», – отметил он.

С другой стороны, результаты праймериз могут свидетельствовать и о том, что Носов, напротив, не уходит из Нижнего Тагила, а потому занят укреплением своих позиций. «Насколько я понимаю, отношения Носова и [председателя нижнетагильской городской думы Александра] Маслова – напряженные. Поэтому, видимо, Носов и пригласил Пинаева, чтобы «растащить» голоса, а Маслова оставить со смешным результатом в 12 голосов. Носов старается легитимизировать не только себя, но и своих подчиненных, и одновременно – делегитимизировать Маслова, на пост которого, видимо, сватают [руководителя администрации главы Нижнего Тагила Андрея] Ленду. К тому же он набрал по своему округу приличное количество голосов, и это может стать для него трамплином на пост спикера, – сказал NDNews.ru глава Уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин. – Носов расставляет своих людей с помощью демократических процедур, чтобы быть готовым к выборной кампании и не иметь вопросов ни от избирателей, ни от элиты».

Напомним, на вчерашних праймериз действующий глава Нижнего Тагила Сергей Носов набрал 198 голосов выборщиков, Владислав Пинаев – 181 голос. Это лишь предварительные данные внутрипартийного голосования. Окончательные итоги будут подведены, скорее всего, сегодня, ближе к вечеру. Кандидат же от ЕР будет утвержден на партконференции, которая запланирована на начало июня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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