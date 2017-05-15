Куйвашеву предстоит «выкупить» свою победу в Тагиле у Сергея Носова / Тунгусов грозится «сыграть в футбол» головой мэра

Публикации за 15.05.17

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов, которого Москва не пустила на губернаторские выборы, намерен получить за это «моральную компенсацию». Амбициозный градоначальник ясно дал понять: результаты выборов в его городе будут зависеть от того, насколько щедрым к нему окажется Евгений Куйвашев. Глава администрации губернатора Владимир Тунгусов, со своей стороны, не прочь его приструнить. Сам же врио губернатора находится в весьма неприятной ситуации: их взаимная неприязнь с Носовым общеизвестна, но рисковать результатами выборов во втором по величине городе области было бы слишком опасно.

Как передает корреспондент NDNews.ru, о своих намерениях Сергей Носов весьма прозрачно намекнул журналистам 11 мая перед политсоветом «Единой России». Он перечислил свои планы на второй мэрский срок, и все они оказались весьма дорогостоящими. Это и концессия на модернизацию систем водоподготовки, и окончание ремонта цирка, и строительство моста через городской пруд. «Но насколько они будут реализованы, зависит в том числе и от содействия областного руководства», – подчеркнул он, явно намекая, что губернатору желательно сделать финансирование Нижнего Тагила одним из приоритетов.

По словам источников NDNews.ru, аппетиты Носова вызвали ярость у первого вице-губернатора Владимира Тунгусова, который уже подумывает о том, чтобы не дать ему победить на мэрских выборах, которые состоятся в один день с губернаторскими. «По слухам, Тунгусов даже как-то сказал о Носове: «Я его головой еще в футбол сыграю». Так что схватка намечается нешуточная», – считают собеседники агентства.

С другой стороны, по мнению политолога Александра Пирогова, пристальное внимание к «Путинграду» со стороны администрации президента не позволит конфликту разгореться. «Носов связан по рукам и ногам партийной вертикалью. Может быть, он и ведет какой-то торг за преференции городу, и это, наверное, неплохо. Но обеспечить Куйвашеву на выборах хороший результат он все равно обязан, вне зависимости от своего желания. В АП прекрасно понимают, что в его руках сосредоточены абсолютно все ресурсы Нижнего Тагила, и каждое его действие или бездействие будет должным образом оценено, тем более накануне выборов президента», – считает эксперт. Если результат Куйвашева в Нижнем Тагиле окажется неудовлетворительным, то вся персональная ответственность за это ляжет персонально на Носова.

Нижний Тагил, Екатеринбург, Елена Владимирова

Нижний Тагил, Екатеринбург. Другие новости 15.05.17

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