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Екатеринбург

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Публикации за 17.05.17

На тагильских праймериз ЕР Сергей Носов чуть не проиграл собственному заму / И был весьма рад

На тагильских праймериз ЕР Сергей Носов чуть не проиграл собственному заму И был весьма рад

Действующий глава Нижнего Тагила Сергей Носов всего на 12 голосов обогнал своего первого заместителя Владислава Пинаева во время голосования на праймериз ЕР по выборам кандидата на пост главы города. Спикер гордумы Александр Маслов отстал от лидеров больше, чем в 10 раз.

Как сообщил NDNews.ru сотрудник Нижнетагильского исполнительного комитета Партии «ЕР» Илья Шитов, действующий глава Сергей Носов набрал 198 голосов выборщиков, Владислав Пинаев – 181 голос, Маслов – 12 (голосование было рейтинговым, то есть каждый выборщик мог поддержать не одного, а двух кандидатов). Во время своих выступлений на праймериз Сергей Носов и Владислав Пинаев много говорили о преемственности власти в Нижнем Тагиле, причем местные журналисты отмечали прекрасное настроение действующего главы. Напомним, ряд экспертов предсказывает ему в скором времени губернаторское кресло в одном из соседних регионов, например, на Южном Урале.

Официальные итоги мэрских праймериз ЕР в Нижнем Тагиле подведут завтра на заседании оргкомитета.

Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 17.05.17

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