В администрации губернатора не подтвердили отставку Сергея Носова

В администрации губернатора Свердловской области не подтвердили информацию о том, что глава Нижнего Тагила Сергей Носов попросил губернатора об отставке.

Как сообщил РИА «Новый День» руководитель департамента информполитики Александр Иванов, Евгений Куйвашев сегодня работает в Москве. По поводу возможного переезда Сергея Носова в другой регион он заявил, что «слухи не комментирует». Руководитель аппарата нижнетагильской мэрии Андрей Ленда пока на звонки не отвечает.

Ранее сегодня тагильское агентство «Между строк» со ссылкой на свои источники сообщило, что Носов оставит пост мэра и будет назначен и.о. губернатора Магадана.

Напомним, предположения о том, что Носов покинет пост главы Нижнего Тагила в связи с повышением, циркулировали на протяжении всего прошлого года. Чаще всего его «ссылали» в Кемерово. Например, в июле кемеровский портал «Тайга.Инфо» сообщил, что вопрос о замене Амана Тулеева на Сергея Носова практически решен, причем на самом высшем уровне. «Он уже начал знакомиться с чиновниками администрации Тулеева», – сообщило издание, однако Носов остался на своем месте.

Екатеринбург, Нижний Тагил, служба информации

Екатеринбург, Нижний Тагил. Другие новости 28.05.18

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