Досрочные выборы в Нижнем Тагиле назначат в середине июня

Досрочные выборы главы Нижнего Тагила будут назначены между 9 и 19 июня.

Как сообщил РИА «Новый День» руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда, по закону решение об объявлении выборов должно быть принято не меньше, чем за 80, и не больше, чем за 90 дней до дня голосования – 9 сентября. До выборов обязанности главы будет исполнять первый вице-мэр Владислав Пинаев.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Владимир Путин назначил мэра Нижнего Тагила Сергея Носова исполняющим обязанности губернатора Магаданской области.

Нижний Тагил, служба информации

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