Свердловская область лишилась второго мэра за один день

Еще один свердловский город остался без главы. Сегодня о своем желании уйти в отставку по собственному желанию сообщила коллегам глава Серова Елена Бердникова.

В пресс-службе администрации города РИА «Новый День» сообщили, что сегодня Бердникова работает последний день. Завтра будет назначен и.о. главы, который будет руководить городом до окончания конкурса на замещение должности. Конкурс будет в ближайшее время объявлен городской думой.

Напомним, Бердникова считается ставленником Надеждинского метзавода (экс-Серовский), который входит в холдинг УГМК.

Ранее сегодня стало известно о том, что своего мэра лишился Нижний Тагил: президент Владимир Путин назначил Сергея Носова и.о. губернатора Магаданской области.

Серов, Евгения Вирачева

Серов. Другие новости 28.05.18

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