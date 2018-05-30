Ротация продолжается: в отставку ушел алтайский губернатор

Глава Алтайского края Александр Карлин сегодня объявил о своей досрочной отставке. Об уходе он заявил на заседании регионального правительства и объяснил свое решение проводимым президентом РФ Владимиром Путиным обновлением губернаторского корпуса.

Карлин сообщил, что подал заявление об отставке по собственному желанию на имя главы государства накануне. «Это мое решение принято осознанно, по инициативе главы государства проводится смена органов власти», – цитирует губернатора ТАСС. Карлин выразил признательность президенту РФ за оказанное ему «доверие в 2005 и 2009 годах», отметив, что глава государства может принять решение до конца дня.

Отметим, что Карлин возглавлял Алтай с 2005 года. Он был назначен губернатором региона после гибели в ДТП главы края Михаила Евдокимова. В 2009 году Карлина переназначили на пост губернатора. В 2014 году он одержал победу на губернаторских выборах выборы, набрав более 72% голосов.

Как сообщал «Новый День», в начале мая политологи назвали Карлина в числе глав трех регионов, которые могут досрочно сложить полномочия. Помимо алтайского губернатора, эксперты прочили уход со своих постов губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и главы Якутии Егора Борисова. Такие прогнозы содержались в докладе, подготовленном фондом «Петербургская политика». В понедельник, 28 мая, в отставку ушли якутский губернатор Егор Борисов и глава Магаданской области Владимир Печеный. Таким образом, предсказание политологов частично сбылось.

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

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