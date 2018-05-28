Путин выбрал нового главу Якутии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим главы Якутии Айсена Николаева, сообщает пресс-служба Кремля. До этого решения главы государства Николаев занимал пост мэра Якутска. Этим же указом Путин принял отставку главы Якутии Егора Борисова с формулировкой «по собственному желанию».

Ранее сегодня во время встречи с Николаевым президент РФ сообщил о назначении его врио главы Якутии.

Врио главы Якутии Айсен Николаев

28 мая Борисов в своем инстаграме сообщил об «осознанном решении» покинуть пост руководителя республики. Он объяснил свое решение недавними выборами президента России, после которых были поставлены «абсолютно новые стратегические задачи на развитие страны». По мнению экс-главы Якутии, республике нужен новый руководитель. Борисов также заявил, что выборы нового главы республики необходимо провести этой осенью.

Борисов возглавлял Якутию с мая 2010 года. В 2014 году он одержал победу в ходе выборов на пост главы республики. Срок полномочий руководителя региона истекал в 2019 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.05.18

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