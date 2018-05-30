Врио губернатора Алтайского края стал варяг из Красноярска

Президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина с формулировкой «по собственному желанию» и назначил врио главы региона первого заместителя губернатора – главы правительства Красноярского края 47-летнего Виктора Томенко. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. О своем кадровом решении глава государства сообщил Томенко во время встречи с ним в Кремле.

Ранее сегодня Карлин объявил об отставке, объяснив ее необходимостью обновления губернаторского корпуса после выборов президента РФ. Он возглавлял Алтайский край с августа 2005 года. В 2009 году Карлин был переназначен на пост губернатора на второй пятилетний срок. На губернаторских выборах в 2014 году он одержал победу с результатом 72,97% голосов. Срок его полномочий истекал в 2019 году.

Томенко до прихода во властные структуры Красноярского края в 90-е годы работал на Норильском горно-металлургическом комбинате. Он прошел путь от бухгалтера до заместителя гендиректора по финансово-экономическим вопросам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.18

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