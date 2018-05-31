Выборы главы Нижнего Тагила отменят 5 июня

Процедура отмены прямых выборов главы Нижнего Тагила запущена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в 9 часов утра члены комитета по местному самоуправлению под руководством бывшего управляющего Горнозаводским управленческим округом Михаила Ершова сразу в трех чтениях рассмотрят поправки в областной закон «Об избрании органов местного самоуправления» в части, касающейся Нижнего Тагила.

Поправки, внесенные накануне губернатором Евгением Куйвашевым, отменяют в этом городе прямые выборы и устанавливают конкурсную схему избрания – как во всех остальных муниципалитетах, включая Екатеринбург. Законопроект будет вынесен на ближайшее пленарное заседание заксо, которое назначено на 5 июня.

Напомним, всенародно избранный мэр Тагила Сергей Носов в понедельник, 28 мая, был назначен президентом на должность врио губернатора Магаданской области. Его обязанности в Нижнем Тагиле пока исполняет первый зам Владислав Пинаев, накануне он встретился с губернатором Евгением Куйвашевым. Носов в этот же день улетел в Магадан, не дожидаясь, пока тагильская дума проголосует за его отставку.

Екатеринбург, Нижний Тагил, служба информации

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