Слух дня: законопроект об отмене выборов главы Нижнего Тагила уже написан

Последний город Свердловской области, где еще остались прямые выборы главы, – Нижний Тагил – может лишиться их уже через неделю.

По сообщению источников РИА «Новый День», проект областного закона о замене выборов мэра конкурсной процедурой уже завтра может быть рассмотрен профильным комитетом заксобрания, а 5 июня вынесен на пленарное заседание.

Напомним, всенародно избранный мэр Тагила Сергей Носов в понедельник, 28 мая, был назначен президентом на должность врио губернатора Магаданской области. Его обязанности в Нижнем Тагиле пока исполняет первый зам Владислав Пинаев, сегодня он встретился с губернатором Евгением Куйвашевым. Носов сегодня улетел в Магадан, не дожидаясь, пока тагильская дума проголосует за его отставку.

Екатеринбург, Нижний Тагил, служба информации

Екатеринбург, Нижний Тагил. Другие новости 30.05.18

«Уральские авиалинии» с июля снова откроют рейс Екатеринбург – Самарканд. / Подвоз и давление, видеофиксация и ручной подсчет – чего ждать от дня праймериз в ЕР в Екатеринбурге (АУДИО). / Вместо опрессовок – роботы? Когда в Екатеринбурге наступит будущее. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»