«Это общепринятая практика»: свердловские депутаты объяснили, зачем отменяют выборы мэра Нижнего Тагила

Председатель комитета по региональной политике заксо Михаил Ершов прокомментировал принятие поправок в областной закон «Об избрании органов местного самоуправления», отменяющих прямые выборы главы Нижнего Тагила. Вместо этого мэр города будет избираться на конкурсной основе местной думой. Документ прошел одобрение в комитете и будет рассмотрен 5 июня на пленарном заседании свердловского парламента.

«Это общепринятая практика не только в Свердловской области, но и в России – 86% муниципальных образований из РФ перешли на эту систему. Из 13 городов-миллиоников только в Новосибирске есть прямые выборы мэра. В принципе эта система работает не первый год и зарекомендовала себя эффективной. Потому что действительно приходят потенциально самые сильные, профессионально грамотные специалисты, имеющие опыт работы в муниципалитете либо на производстве. Это еще и экономия бюджетных средств, несколько десятков миллионов рублей. Такая экономия Нижнему Тагилу не помешает. Выборы в данном случае не уходят. Ранее избранные депутаты будут выбирать главу из кандидатов, предложенных комиссией. Возникает прямая связка между главой муниципалитета и депутатским корпусом. Я думаю, эффективность от этого только повысится. И будет ответственность депутатов за эффективность работы всего городского управления и хозяйства», – перечислил аргументы принятого решения Михаил Ершов.

Напомним, избранный на прямых выборах глава Нижнего Тагила Сергей Носов 28 мая был назначен на должность врио губернатора Магаданской области. Его обязанности в Нижнем Тагиле пока исполняет первый зам Владислав Пинаев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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