Носов вернулся в Нижний Тагил из-за выборов мэра

Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов сегодня принял участие во внеочередном заседании городской думы Нижнего Тагила.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате думы, на повестке дня было всего два вопроса. Первый – назначение публичных слушаний по проекту изменений в устав города. По решению депутатов, слушания состоятся 4 июля. Напомним, внесение поправок в устав потребовалось в связи с тем, что 5 июня заксобрание приняло закон о замене прямых выборов мэра Нижнего Тагила избранием его депутатами по результатам конкурса. Первый вице-губернатор Владимир Тунгусов тогда объяснил необходимость отмены прямых выборов желанием сэкономить бюджетные средства. Законопроект был внесён губернатором Евгением Куйвашевым через несколько дней после того, как бывший мэр Сергей Носов был назначен и.о. губернатора Магаданской области.

Второй вопрос повестки касался изменений в положение о почетных гражданах Нижнего Тагила. Дума решила, что в период с 2018 по 2022 год (до празднования 300-летия города) в Тагиле этого звания ежегодно будут удостаиваться не один, а два человека. По данным агентства, в этом году одним из них станет Сергей Носов.

Добавим, что вчера Сергей Носов встретился в Екатеринбурге с полпредом президента Игорем Холманских. По данным аппарата полпредства, политики поблагодарили друг друга: полпред Носова – за успешную работу по выполнению указов президента в качестве главы Нижнего Тагила, а Носов Холманских – за поддержку.

Нижний Тагил, служба информации

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