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Вторник, 30 марта 2021, 10:33 мск

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Спикер заксо объяснила, почему не нужен референдум о выборах

Сегодня во второй половине дня депутаты заксо рассмотрят пункт повестки о соответствии законодательству вынесения на областной референдум вопроса о прямых выборах глав муниципалитетов.

В первом перерыве заседания спикер Людмила Бабушкина прокомментировала этот вопрос. Из ее ответа следует, что активисты, подавшие в областной избирком очередное ходатайство о регистрации инициативной группы, скорее всего, получат отказ.

По словам Людмилы Бабушкиной, есть решение Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ, что на региональный референдум выносятся только те вопросы, которые не урегулированы федеральным и региональным законодательством. А вопрос о выборах мэров в Свердловской области урегулирован еще несколько лет назад. «Когда мы принимали этот закон, мы исходили из того, что субъект РФ определяет способ избрания глав муниципалитетов. Но прежде чем его принять, мы узнали мнение всех представительных органов местного самоуправления. И абсолютное большинство органов МСУ выбрало для себя выборы главы по конкурсу», – напомнила она.

Как уже писал «Новый День», в марте 2016 года заксобрание Свердловской области приняло закон о переводе на конкурсную систему избрания глав тех городов, где это ещё не было сделано, за исключением Екатеринбурга, Нижнего Тагила и четырёх закрытых городов. Через два года, в 2018-м, были отменены прямые выборы глав Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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