Депутаты заксо 35 голосами за и пятью голосами против решили, что вынесение на референдум вопроса о прямых выборах мэров не соответствует ни федеральному, ни региональному законодательству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не обошлось без небольшого скандала. Один из членов инициативной группы, Алексей Антонов, громко потребовал дать ему слово, но не получил его. «Не надо кричать и бегать по залу», – сделала ему замечание спикер Людмила Бабушкина. Затем она все же поставила вопрос о допуске Антонова на трибуну, но большинство депутатов проголосовали против. Вскоре активист удалился, а народные избранники проголосовали за то, что референдум не отвечает требованиям законодательства.

Напомним, сегодня во время перерыва спикер уже прокомментировала этот вопрос. По ее словам, есть решение Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ, что на региональный референдум выносятся только те вопросы, которые не урегулированы федеральным и региональным законодательством. А вопрос о выборах мэров в Свердловской области урегулирован еще несколько лет назад. «Когда мы принимали этот закон, мы исходили из того, что субъект РФ определяет способ избрания глав муниципалитетов. Но прежде чем его принять, мы узнали мнение всех представительных органов местного самоуправления. И абсолютное большинство органов МСУ выбрало для себя выборы главы по конкурсу», – напомнила она.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.21

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