Сысертский избирком зарегистрировал инициативную группу по «мусорному» референдуму

Противники строительства мусорного полигона в Сысертском районе с четвертой попытки зарегистрировали в местном избиркоме инициативную группу по проведению муниципального референдума.

«Ошибок допущено не было! Ходатайство по проведению местного референдума зарегистрировано! Решение комиссии – направить ходатайство и приложения к нему в думу Сысертского городского округа для определения соответствия вопроса референдума действующему законодательству», – сообщили «Новому Дню» активисты.

Городская дума должна будет рассмотреть документы в течение трех недель. Если депутаты примут решение проводить референдум, документы направят в избирком, а у инициативной группы будет около месяца, чтобы собрать 1,5 тысячи подписей жителей Сысертского городского округа в пользу проведения референдума. Если подписи признают подлинными, референдум состоится. На нем активисты намерены выяснить отношение жителей района к строительству мусорного полигона. Общественники уверены, что большинство – против.

Добавим, что в Свердловской области еще ни разу не проводился референдум на муниципальном или региональном уровне, хотя такие попытки неоднократно предпринимались.

Например, в 2021 году в Екатеринбурге была (тоже не с первого раза) зарегистрирована инициативная группа по проведению референдума о прямых выборах мэра города. Идею завернули депутаты заксо, которые 35 голосами за и 5 голосами против решили, что вынесение на референдум вопроса о прямых выборах мэров не соответствует ни федеральному, ни региональному законодательству.

В 2019 году избирком Екатеринбурга четыре раза отклонял заявку «Комитета по спасению сквера» на проведение референдума по изменению статуса земельного участка у Октябрьской площади.

В августе 2018 года облизбирком Свердловской области отказал свердловскому отделению КПРФ в регистрации инициативной региональной подгруппы по проведению референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.

5 апреля 2018 года избирательная комиссия Екатеринбурга отказала в регистрации инициативной группе по проведению референдума о сохранении или сносе недостроенной телебашни у цирка. Абсурдность ситуации заключалась в том, что к этому дню башня уже была снесена.

Сысерть, Елена Владимирова

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