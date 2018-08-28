Облизбирком отказал свердловским коммунистам в участии в «пенсионном референдуме»

Облизбирком Свердловской области отказал свердловскому отделению КПРФ в регистрации инициативной региональной подгруппы по проведению референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», коммунистам отказали на том основании, что их формулировка вопроса для референдума по смыслу практически совпадает с формулировкой первой зарегистрированной подгруппы – из малоизвестных общественников. Проект постановления поддержали 11 членов избиркома, один – Сергей Голубев от КПРФ – голосовал против. Он также заявил, что первая инициативная группа была создана специально с целью воспрепятствовать волеизъявлению жителей области, и поинтересовался, ведет ли эта группа работу по сбору подписей в поддержку проведения референдума. Председатель комиссии Валерий Чайников ответил, что координацию работу зарегистрированных инициативных региональных подгрупп должна осуществлять ЦИК.

Напомним, у первой зарегистрированной группы два уполномоченных представителя: Лев Пальцев и Татьяна Санжикова. Молодой человек – студент УрГАУ, активный участник волонтерского движения, награжденный за это почетной грамотой губернатора Евгения Куйвашева. Он подтвердил «Новому дню», что именно он инициировал создание группы, но на дальнейшие вопросы о деятельности подгруппы не ответил. Оргсобрание первой инициативной группы состоялось еще 6 августа, а документы о регистрации своей группы они подали в избирком 8 августа. Заседание избиркома, на котором было принято решение об их регистрации, прошло 13 августа – в тот же самый день, когда свое первое организационное собрание провели коммунисты. При этом формулировка ее вопроса для референдума до вечера 13 августа не разглашалась. Первая группа не проявляла активности ни в соцсетях, ни в СМИ; имена активистов избирком согласился опубликовать только после регистрации.

Глава свердловской ячейки КПРФ Александр Ивачев сообщил «Новому Дню», что КПРФ будет оспаривать отказ облизбиркома. Как отметил собеседник агентства, у них есть сомнения в том, что первая инициативная группа провела свое собрание в полном соответствии с законодательством. В том числе их смутило то, что это мероприятие проводилось втайне от общественности, хотя тема референдума напрямую затрагивает интересы широких слоев населения.

Добавим также, что похожая ситуация складывается и в других регионах. Так, в трёх тюменских регионах, где зарегистрированы заявки на проведение референдума по пенсионной реформе, инициаторами во всех случаях выступили не оппозиционеры, открыто критикующие повышение пенсионного возраста, а близкие к власти люди, либо неизвестные общественники.

«Раньше были партии-спойлеры, а теперь – инициативные группы-спойлеры, – пояснил «Новому Дню» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачёв – В России 85 субъектов федерации, а вопросов много, зарегистрировать 43 группы в условиях конкуренции с другими технически невозможно. Спойлерам дадут зелёный свет и до референдума дело не дойдёт». По словам политолога, в конце всем объяснят, что плебесцит провалился по вине оппозиции, которая не смогла договориться сама с собой.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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