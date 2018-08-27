Тюменская «матрешка» сливает пенсионный референдум

В трёх тюменских регионах зарегистрированы заявки на проведение референдума по пенсионной реформе. По странному совпадению, на Ямале, в Югре и Тюменской области инициаторами выступили не оппозиционеры, которые открыто критикуют повышение пенсионного возраста, а близкие к власти люди, либо неизвестные общественники. Идентичные группы в других субъектах называют спойлерами, цель которых – не допустить референдум в России.

В каждом регионе сейчас регистрируются заявки от инициативных групп. Строго по одной в субъекте (по принципу – кто первый подал грамотно оформленные документы). Вопросы, которые активисты выносят на «пенсионный» референдум, сформулированы по-разному. Это ставит под угрозу плебесцит, для проведения которого необходимо, чтобы предложения звучали абсолютно одинаково как минимум в 43-х регионах страны.

В Тюменской области парламентская оппозиция не успела подать заявку, хотя именно коммунисты первыми в России озвучили идею плебесцита. Партию обогнали малоизвестные общественники. Региональную инициативу зарегистрировали два маркетолога – Игорь Самойлин и Алена Тарасова, а также ИП Егор Бабенко. Их вопрос звучит так: «Вы за установление запрета на увеличение <…> возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?». Он совпадает с ранее поданной заявкой от Нижегородской области.

Под заявкой подписались 112 тюменцев. «В основном это активная молодежь, бизнесмены, маркетологи. Людям тема пенсий интересна. К нам даже группа работяг, грузчиков пришла», – сообщил «Новому Дню» Игорь Самойлик. Он отрицает связь с политическими силами, но не может объяснить, что заставило его тратить средства и силы на организацию референдума: «Эта тема трендовая. Мы обсуждали с ребятами знакомыми, с людьми, которые общественной деятельностью занимаются и политической. Не так, что мы с другом на печи сидели и потом решили ни с того, ни с сего».

Также Самойлик не смог объяснить появление в списке экс-сотрудника администрации Тюменской области Бориса Ройтблат, чья жена – сопредседатель реготделения ОНФ Ольга Ройтблат публично поддержала повышение пенсионного возраста.

«Я очень удивился, что он приехал на собрание. Не знаю, кто его пригласил, но он говорит: давайте я тоже. Ну, как бы, давайте», – рассказал Самойлик. Он отказался назвать сумму затрат на организацию собрания (аренда помещения, нотариус и т.д.), но отметил, что в будущем сможет привлечь спонсоров из числа «крепких тюменских предпринимателей».

На Ямале заявка также профинансирована беспартийными активистами. КПРФ – лидер протеста в регионе – даже не планировала проявлять инициативу. Группу сторонников референдума возглавляют руководители местного отделения ассоциации юристов России Василий Рябиков и Юрий Балякин и глава ветеранской организации «Комбат» Александр Уколов. Их вопрос звучит так: «Вы за то, чтобы <...> возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?». Он полностью дублирует ранее зарегистрированную заявку из Вологодской области.

В беседе с агентством «Новый День» Василий Рябиков объяснил, что когда все обсуждали реформу, он молчал, так как был в отпуске. А теперь решил именно таким образом проявить гражданскую активность вместе с единомышленниками и друзьями-общественниками.

Василий Рябиков знает о том, что одной заявки его группы недостаточно, чтобы провести референдум – нужно ещё как минимум 42 аналогичных обращения из других регионов. «Мы неформально общаемся через общественные организации с представителями из других субъектов», – сказал он, но не смог пояснить, с какими именно субъектами они общаются и какая стратегия у инициативной группы.

Бывший депутат гордумы Салехарда Игорь Павлиский, подпись которого есть в документе, в беседе с агентством «Новый День» сообщил, что о сборе подписей узнал от своего товарища Александра Уколова. Среди подписантов также – хорошо известный на Ямале глава перерабатывающего предприятия Алексей Верещак. Он сообщил, что является противником реформы, поэтому поставил подпись. Он не стал рассказывать, откуда узнал о сборе подписей. При этом отметил, что для него не имеет значения, что депутаты заксобрания Ямала поддержали повышение пенсионного возраста. В числе подписантов – Мария Славина, известный партфункционер «Единой России» на Ямале, руководитель партийного проекта

Заявка Югры по формулировке совпадает с тюменской. А вот в соседней Свердловской области вопрос, предложенный инициативной группой, отличается от всех «тюменских». То есть как минимум три субъекта УрФО будут иметь разные вопросы, а значит, их нельзя будет объединить в одну группу.

По версии московского политолога Константина Калачёва, это различие – не случайность. Квази-активисты намеренно дробят регионы, чтобы никто не смог собрать 43 одинаковых заявки.

«Раньше были партии-спойлеры, а теперь – инициативные группы-спойлеры, – пояснил «Новому Дню» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачёв – В России 85 субъектов федерации, а вопросов много, зарегистрировать 43 группы в условиях конкуренции с другими технически невозможно. Спойлерам дадут зелёный свет и до референдума дело не дойдёт». По словам политолога, в конце всем объяснят, что плебесцит провалился по вине оппозиции, которая не смогла договориться сама с собой.

Справка: ЦИК одобрил пять схожих вопросов референдума. Они инициированы КПРФ, кандидатом в мэры Москвы от «Справедливой России», Всероссийским союзом общественных организаций по работе с многодетными семьями, руководителем Музея трезвости в Нижегородской области, а также блогером и предпринимателем из Вологодской области.

Тюмень, служба информации

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