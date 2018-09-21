Инициатор «пенсионного референдума» в Свердловской области залег на дно

Свердловская область, судя по всему, окончательно выпала из числа регионов, которые примут участие в подготовке референдума по пенсионной реформе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», единственная инициативная группа, официально зарегистрированная в региональном избиркоме, никакой деятельности не ведет. Даже связаться с ней проблематично. Ее уполномоченный, студент Лев Пальцев, не отвечает на письма журналистов. Член областного избиркома от КПРФ Сергей Голубев рассказал корреспонденту РИА «Новый День», что тоже пытался связаться с ним, чтобы узнать, как продвигается работа по подготовке референдума, но телефон активиста недоступен. Это подтверждает предположение КПРФ, что группа была создана только для того, чтобы помешать это сделать коммунистам.

Напомним, оргсобрание первой инициативной группы состоялось еще 6 августа, а документы о регистрации группы они подали в избирком 8 августа. Заседание избиркома, на котором было принято решение о регистрации, прошло 13 августа – в тот же самый день, когда свое первое организационное собрание провели коммунисты. Первая группа не проявляла активности ни в соцсетях, ни в СМИ; имена активистов избирком согласился опубликовать только после регистрации. Однако на том основании, что одна инициативная группа в регионе уже есть, в регистрации коммунистам отказали. Узнав об этом, свердловские «эсеры», поначалу тоже строившие планы о проведении референдума, не стали даже пытаться создать свою группу.

Подобным образом обстоят дела и в остальных регионах. На этой неделе представители алтайской и московской региональных групп обратились к представителям других зарегистрированных региональных подгрупп с призывом объединить усилия по подготовке референдума, некоторые откликнулись. На 29 сентября у них назначена встреча в Москве. Но, по данным газеты «Ведомости», их все равно слишком мало – 28 при необходимых 43. Большинство так называемых групп-спойлеров, подобных свердловской, получив регистрацию, залегли на дно и ни с кем объединяться не собираются. В некоторых регионах коммунисты заявляли о намерении оспорить решение об их регистрации в судах, но на практике этого пока не сделано. «С юридической точки зрения у них все сделано так, что подкопаться практически невозможно», – сообщил «Новому Дню» источник в КПРФ.

Если в ближайшие недели КПРФ, СР и независимые группы не смогут увеличить свою коалицию до 43 региональных групп, инициатива по проведению референдума будет похоронена на уровне ЦИК.

Екатеринбург, служба информации

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