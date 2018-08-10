Битва за «пенсионный референдум» обострилась: ЦИК согласовал ещё два вопроса

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России на внеочередном заседании согласовала еще два вопроса на референдум против повышения пенсионного возраста, признав их соответствующими законодательству. Как передает корреспондент РИА «Новый День», одобрение получили инициативные группы из Нижегородской и Вологодской областей.

Глава ЦИК Элла Памфилова, открывая заседание объяснила, почему Центризбирком был вынужден собраться на внеочередное заседание. По ее словам, число желающих провести общероссийский плебисцит продолжает расти. «Большое оживление по поводу возможности проведения референдума», – сказала она.

Вопрос инициативной группы из Нижегородской области сформулирован следующим образом: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?»

Группа из Вологодской области предлагала следующую формулировку вопроса на референдум: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане РФ получают право на назначении пенсии по старости, не повышался?»

Как сообщал РИА «Новый День», 8 августа Центризбирком РФ признал соответствующими законодательству три формулировки вопроса, предлагаемого на референдум против повышения пенсионного возраста. Согласовали вопросы от «группы алтайских коммунистов», «группы Свиридова», которую представляет кандидат в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия», от «группы Семеновой-Широбоковой», которая представляет интересы многодетных семей.

Напомним, согласно процедуре, теперь каждой из групп необходимо создать аналогичные инициативные подгруппы еще не менее чем в 42 регионах России, а затем приступить к сбору подписей избирателей в поддержку проведения референдума. Одна из трех групп, которая первой завершит этот процесс, получит возможность провести референдум.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.08.18

Курс на кризис: Минфин готов обрезать налоговые льготы. / ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье: возбуждено уголовное дело. / Эксперты не видят конца обвала рубля, а ЦБ успокаивает: ситуация под контролем. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»