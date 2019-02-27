Ренегат от ЛДПР хочет пройти в думу Салехарда от «Единой России»

Бывший депутат гордумы Салехарда принес документы в «Единую Россию», чтобы партия помогла ему баллотироваться в 2019 году. Это Игорь Павлиский. В текущем созыве думы он не работал – в 2014 году он выдвигался от ЛДПР и не смог обойти кандидата от ЕР. А вот ранее, в предыдущем созыве, у него был мандат. Причем он также представлял в думе либерал-демократов.

В среду, 27 февраля 2019 года, реготделение ЕР на Ямале сообщило о том, что г-н Павлиский принес документы для участия в праймериз. В партии его представляют как общественника, председателя региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация армейского рукопашного боя», гендиректора ЧОП «Полярная звезда».

Решение о его регистрации в качестве участника предварительного голосования пока не принято. Сам Игорь Павлиский не объяснил смену политической платформы: после вопроса он сообщил журналисту агентства «Новый День», что не может говорить и положил трубку.

В публичной повестке г-н Павлиский появлялся во время резонансного обсуждения пенсионной реформы. Его подпись стояла в заявке на проведение референдума по пенсионной реформе. Заявку инициировала ямальская группа, похожая на спойлер (формальная заявка, реальная цель которой – сорвать референдум).

Между тем ранее стало известно, что в праймериз ЕР, которые проводятся для определения кандидатов на выборах в гордуму Салехарда, будут участвовать Андрей Умников, Лариса Цупикова и Оксана Беседина.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 27.02.19

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