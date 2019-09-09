В Думу Салехарда запускают оппозицию, мандат теряет молодой единоросс

В думе Салехарда будет оппозиция: и ЛДПР, и КПРФ. В одном из многомандатных округов нужное количество голосов по предварительным данным получила коммунист Людмила Журавлева. В другом – выдвиженец от либерал-демократов Елена Смирных, сообщает агентство «Новый День».

В первом округе в думу прошли единороссы: замдиректора центра «Геолог» Лариса Цупикова, директор косметологии Марина Барт и новичок – директор «Единая городская управляющая компания» Ольга Глазкова.

Во втором округе победили также единороссы директор гимназии Игорь Овсяник, председатель совета потребительских обществ Александр Бородин, травматолог Евгений Забара, директор «Центра физической культуры и спорта» Вадим Кугаевский и директор молодежного центра Павел Титов.

В округе номер три результаты наиболее интересные. Во-первых, здесь набирает нужное число голосов представитель КПРФ Людмила Журавлева (помощник депутата заксобрания Елены Кукушкиной). Во-вторых, не набирает голосов молодой активный единоросс, депутат Роман Арефьев, который старательно писал стихи против США, сжигал доллары, выливал «Кока-колу» и проводил различные патриотические акции.

В этом округе пять мандатов, кроме Журавлевой их получат, вероятнее всего, сотрудник фонда поддержки предпринимательства Оксана Беседина, предыдущий глава города Владимир Мартынюк, директор «Российского центра освоения Арктики» Андрей Умников, и действующий депутат Денис Теленков.

Округ номер четыре. Мандаты здесь, вероятнее всего, получат единороссы: это сотрудник «Салехардэнерго» Александр Пизняк, воспитатель Светлана Хороля и пенсионер Владимир Полупанов.

Наконец, в пятом многоманадатном округе также есть представитель оппозиции. Это выдвиженец от ЛДПР Смирных Елена, сотрудник компании «Лукойл», у нее сейчас 666 голосов. Также в округе победу одерживают единороссы директор муниципального учреждения Игорь Семенов, учитель Начия Гизатулина, замдиректора очередной муниципальной конторы Татьяна Соловьева и директор ЧОП Игорь Павлиский. Последний уже сидел в думе с мандатом от ЛДПР, потом пропустил созыв и в 2019 году он выдвинулся при поддержке «Единой России». Объяснить смену политических взглядов он не смог.

В пятом округе выдвигался известный оппозиционер из Ямальского района Ейко Сэроттетто, но он не получил нужного числа голосов.

В прошлом созыве оппозиционных партий в думе не было, очевидно, в этот раз другие политические договоренности.

Салехард, служба информации

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