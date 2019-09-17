Депутаты Салехарда утвердили председателя думы

Спикером думы Салехарда опять стал Владимир Мартынюк – сотрудник салехардской окружной больницы. Об этом сообщается на официальном портале городской власти во вторник, 17 сентября 2019 года. Решение приняли новые депутаты на первом заседании после выборов. Правда, теперь Мартынюк уже не глава города, как в прошлом созыве, потому что от двуглавой системы города Ямала отказались в 2015 году.

По версии пресс-службы администрации города, которая готовила релиз, Владимир Мартынюк зарекомендовал себя как ответственная и целеустремленная личность, обладающая высокими профессиональными и деловыми качествами.

Заместителем председателя также единогласно избран Александр Пизняк – главный инженер «Салехардэнерго».

За пять лет нахождения на посту г-н Мартынюк ничем не запомнился. В 2014 году, когда его назначали на пост спикера, он говорил, что с успехом может совмещать пост спикера и работу в окружной больнице, так как у него ненормированный рабочий день, и он привык много работать.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 17.09.19

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